Пожар на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области ликвидировали

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пожар на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области ликвидировали в 06:20. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Напомним, 1 мая в 15:55 на пульт 112 поступило сообщение о том, что на территории газоперерабатывающего завода №2 АО «СНПС-Актобемунайгаз» произошло возгорание УПЛУ-1 (установка получения лёгких углеводородов) на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района. 4 рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в Центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое.

В 20:35 возгорание было локализовано.