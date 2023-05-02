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    Пожар на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области ликвидировали

    2 Мая 2023, 08:57

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пожар на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области ликвидировали в 06:20. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

    Напомним, 1 мая в 15:55 на пульт 112 поступило сообщение о том, что на территории газоперерабатывающего завода №2 АО «СНПС-Актобемунайгаз» произошло возгорание УПЛУ-1 (установка получения лёгких углеводородов) на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района. 4 рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в Центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое.

    В 20:35 возгорание было локализовано.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Происшествия
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