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    Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной

    19 Июня 2023, 15:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На кургальжинском шоссе под Астаной горит сухостой. На данный момент пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га, передает МИА «Казинформ».

    19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит сухостой.

    По прибытию огнеборцев установлено, что происходит горение сухостоя между шоссе Коргалжын и объездная в сторону Косшы.

    «На данный момент пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей», - говорится в сообщении столичного ДЧС.

    В тушении пожара задействовано 140 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС гАстаны, 8 поливомоечных машин акимата и 10 единиц Астана Орманы.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Видео Пожар ДЧС Косшы
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