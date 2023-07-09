Пожар локализовали на складах в районе барахолки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Склады горели на рынке Кенжехан в Алматы, пожар локализован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара распространяется в Сети.

Как сообщалось, рынок загорелся в Алматы. В 12:00 силы и средства были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 118/4.

«По прибытии первых подразделений через 6 минут обнаружено горение складов контейнерного типа. На месте развернут оперативный штаб, создано три участка тушения пожара - введены пожарные стволы на тушение и защиту соседних контейнеров. Несмотря на большую горючую загрузку складов с товарно материальными ценностями, большим количеством автотранспорта и людей на территории рынка, пожар локализован в 12:52 Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

На месте было задействовано 74 сотрудника и 20 единиц техники ДЧС, а также другие службы города.