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    Пожар локализовали на складах в районе барахолки в Алматы

    9 Июля 2023, 13:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Склады горели на рынке Кенжехан в Алматы, пожар локализован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео пожара распространяется в Сети.

    Как сообщалось, рынок загорелся в Алматы. В 12:00 силы и средства были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 118/4.

    «По прибытии первых подразделений через 6 минут обнаружено горение складов контейнерного типа. На месте развернут оперативный штаб, создано три участка тушения пожара - введены пожарные стволы на тушение и защиту соседних контейнеров. Несмотря на большую горючую загрузку складов с товарно материальными ценностями, большим количеством автотранспорта и людей на территории рынка, пожар локализован в 12:52 Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

    На месте было задействовано 74 сотрудника и 20 единиц техники ДЧС, а также другие службы города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия МЧС
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