Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Пожар ликвидировали в Кызылжарском лесничестве

    5 Июля 2023, 23:14

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Загорание сухой травы на территории Кызылжарского лесничества ликвидировано, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    «5 июля 2023 года в 17:28 часов в Целиноградском районе в 20 км от с.Шубары на территории Кызылжарского лесничества произошло загорание сухой травы на площади 0,8 га с переходом на лесную подстилку на площади 1,1 га. Предварительная площадь пожара составила 1,9 га», - сообщили в МЧС.

    Благодаря оперативно принятым мерам задействованных сил и средств пожар локализован в 18.20 часов, ликвидирован в 21.10 часов.

    Причина пожара устанавливается.

    В тушении пожара были задействованы 40 человек и 3 единиц техники лесничества, 8 человек и 2 единиц техники ДЧС Акмолинской области, 16 человек и 3 единиц техники ДЧС Астаны.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Акмолинская область МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шквальный ветер повредил крышу общежития в Каскелене
    Сухостой горел в Алматы
    Упавшие деревья повредили автомобили в Алматы
    Пожар в природном резервате на побережье Каспия выявили в Атырауской области
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице