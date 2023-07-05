Пожар ликвидировали в Кызылжарском лесничестве

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Загорание сухой травы на территории Кызылжарского лесничества ликвидировано, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

«5 июля 2023 года в 17:28 часов в Целиноградском районе в 20 км от с.Шубары на территории Кызылжарского лесничества произошло загорание сухой травы на площади 0,8 га с переходом на лесную подстилку на площади 1,1 га. Предварительная площадь пожара составила 1,9 га», - сообщили в МЧС.

Благодаря оперативно принятым мерам задействованных сил и средств пожар локализован в 18.20 часов, ликвидирован в 21.10 часов.

Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара были задействованы 40 человек и 3 единиц техники лесничества, 8 человек и 2 единиц техники ДЧС Акмолинской области, 16 человек и 3 единиц техники ДЧС Астаны.