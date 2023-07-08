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    Пожар ликвидировали в Курчумском районе ВКО

    8 Июля 2023, 13:22

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Куйганском сельском округе в Курчумском районе ВКО ликвидировано возгорание травы на площади 20 га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Из-за труднодоступной местности работали в пешем порядке, что сильно осложняло тушение. Приходилось преодолевать заросшие тропы, просматривать каждый клочок земли, чтобы не пропустить огонь и не дать ему распространиться. В тушении были задействованы более 100 человек и 15 единиц техники от местных исполнительных органов, службы пожаротушения ДЧС ВКО, Большенарымского и Курчумского лесхозов.

    Ранее сообщалось, что в Курчумском районе в Куйганском сельском округе ВКО произошло возгорание травы в горной местности на предварительной площади 6 га. Горная местность и сильные порывы ветра, мгновенно распространили огонь на большую территорию. Днем 7 июля распространение огня было остановлено.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Пожар
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