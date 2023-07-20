Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пожар из-за молнии произошел на горе Кокше в Бурабае

    20 Июля 2023, 10:05

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Возгорание лесной подстилки на горе Кокше в Акылбайском лесничестве на территории ГНПП «Бурабай» произошло 19 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

    Пожар вспыхнул в 15:21, площадь возгорания составила 0,01 га. Жертв и пострадавших нет.

    Благодаря оперативным действиям, пожар был локализован уже через один час. В тушении были задействованы силы и средства ДЧС Акмолинской области в количестве 30 человек личного состава и 4 единицы техники, ГНПП «Бурабай» - 19 человек и 4 единицы техники, а также 1 вертолет АО «Казавиалесоохрана». Причиной пожара является грозовой разряд молнии.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Aqmola Tjd (@aqmola_tjd)

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Происшествия Видео Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Предварительную причину взрыва желтого фосфора на заводе назвали в Таразе
    Газовый баллон взорвался в Астане: есть пострадавшие
    Люди застряли на колесе обозрения в Караганде: аттракцион крутили вручную
    Пожарный поезд и вертолет привлекли для тушения возгорания в горах ВКО
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау