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    Пожар и хлопок газа произошли в овощном магазине в Алматы

    6 Декабря 2022, 13:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Бостандыкском районе Алматы ночью произошел пожар и хлопок газовоздушной смеси в овощном магазине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС, 5 декабря в 23:19 пожарные расчеты выехали на улицу Тлендиева, 363/1, в Бостандыкский район.

    «В ходе разведки установлено горение овощного магазина. До прибытия пожарных расчетов из-за высокой температуры произошел хлопок газовоздушной смеси одного газового баллона, второй баллон лопнул на момент прибытия. В ходе тушения пожара из горящего помещения с соблюдением техники безопасности пожарные эвакуировали 2 газовых баллона по 50 л. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Пожар локализован за 4 минуты с момента прибытия, ликвидирован в 23:36. Принятыми мерами удалось отстоять от пожара и взрывов автомобили, припаркованные на стоянке. Причина пожара устанавливается.

    В ДЧС напомнили, что за нарушение требований правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара с причинением материального ущерба предусмотрена административная и уголовная ответственность.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия
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