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    Поздравления поступают в адрес Главы государства по случаю праздника Дня Победы

    8 Мая 2021, 18:39

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В своем поздравительном письме Президент России Владимир Путин пишет, что наш общий долг – свято хранить память о героизме отцов и дедов и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов. Владимир Путин отметил, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, служат надежной основой стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном.

    В телеграмме Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева говорится, что 9 мая – это знаменательная дата, символизирующая непобедимое мужество и отвагу наших народов, их героическую борьбу за мир, свободу и взаимную солидарность.

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркивает, что День Победы, занимающий особое место в жизни наших народов, навсегда останется символом мужества и единства.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что 9 мая – это знаменательная дата в современной истории наших государств, когда мы чествуем беспримерной героизм, мужество и патриотизм и стойкость наших предков беспощадной борьбе против врага.

    В телеграмме Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова выражено убеждение в том, что вечная память о великом подвиге наших предков будет и далее служить прочной основой для дальнейшего укрепления отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивает, что традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, с честью выдержавших годы суровых испытаний в Великой Отечественной войне, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления отношений между двумя государствами.

    Президент Беларуси Александр Лукашенко пишет, что священная память о прошлом как дань уважения героизму предков является прочной основой для укрепления сотрудничества и позволяет нам устойчиво развиваться и вместе эффективно противостоять вызовам и угрозам современного мира.

    Президент Армении Армен Саркисян высказал уверенность, что закаленная в годы войны дружба народов наших стран будет и впредь служить незыблемой основой для последующего развития отношений между Арменией и Казахстаном.

    В поздравлении исполняющего обязанности Премьер-министра Армении Никола Пашиняна выражена уверенность в том, что верность памяти наших общих героев будет служить твердым ориентиром для развития сотрудничества между Арменией и Казахстаном во благо народов наших стран.

    Также поздравительные телеграммы направили заместитель Председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов и глава администрации города Байконур Константин Бусыгин.

    Поздравительные телеграммы продолжают поступать.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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