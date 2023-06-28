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    Поздравление Президента Касым-Жомарта Токаева с праздником Курбан айт

    28 Июня 2023, 08:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Курбан Айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан айт! В этой религиозной традиции ярко проявляется суть Ислама. Курбан айт призывает людей к милосердию и солидарности, добропорядочности и уважению к окружающим. Эти высокие гуманистические ценности содействуют духовному прогрессу нации, укоренению в обществе ответственности и справедливости. В дни Курбан айта мусульмане тепло поздравляют друг друга, искренне желают благополучия родным и близким, бескорыстно помогают нуждающимся. Этот светлый праздник сближает людей, способствует укреплению общенационального единства, мира и согласия в стране. Отзывчивость и стремление делать добро другим – неотъемлемая грань нашей идентичности. Поэтому идеалы Курбан айта глубоко созвучны миропониманию всех граждан, органично вплетены в культурный код нашего народа Желаю всем соотечественникам благоденствия и процветания! С праздником Курбан айт!» - обратился Президент РК.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Акорда
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