Поздравление Президента Касым-Жомарта Токаева с праздником Курбан айт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Курбан Айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан айт! В этой религиозной традиции ярко проявляется суть Ислама. Курбан айт призывает людей к милосердию и солидарности, добропорядочности и уважению к окружающим. Эти высокие гуманистические ценности содействуют духовному прогрессу нации, укоренению в обществе ответственности и справедливости. В дни Курбан айта мусульмане тепло поздравляют друг друга, искренне желают благополучия родным и близким, бескорыстно помогают нуждающимся. Этот светлый праздник сближает людей, способствует укреплению общенационального единства, мира и согласия в стране. Отзывчивость и стремление делать добро другим – неотъемлемая грань нашей идентичности. Поэтому идеалы Курбан айта глубоко созвучны миропониманию всех граждан, органично вплетены в культурный код нашего народа Желаю всем соотечественникам благоденствия и процветания! С праздником Курбан айт!» - обратился Президент РК.