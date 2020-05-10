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    Поздравление под звуки оркестра во дворах домов ветеранов организовали в Атырау

    10 Мая 2020, 01:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и аким города Атырау Кайрат Оразбаев поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Айдына Айбарова, Алибека Тусубалиева и Орынгали Карасаева с юбилеем Великой Победы и вручили поздравительное письмо от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так как из-за действующего режима ЧП поздравить ветеранов дома не было возможности, официальная часть проходила во дворах, под открытым небом. Вышедших из домов ветеранов приветствовал духовой оркестр песнями военных лет. Герои Победы получили поздравительные письма от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Сегодня в Атырауской области осталось всего 8 ветеранов войны. Семеро - в Атырау, один - из Жылыойского района. Каждый из них в честь юбилейной даты получил единовременную материальную помощь в один миллион тенге. Кроме этого, по 100 тысяч получили 62 труженика тыла, имеющих государственные награды, и по 30 тысяч тенге - труженики тыла, не имеющие госнаград, это 2 212 человек. Для оказания финансовой поддержки ветеранов войны и тружеников тыла из областного бюджета был выделен 81 млн тенге.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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