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    Поздравительные письма Президента Казахстана вручили представительницам сфер культуры и спорт

    8 Марта 2023, 12:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Асхат Оралов вручил поздравительные письма от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева представительницам сфер культуры, спорта и архивного дела. Об этом министр сообщил на своей странице Facebook, передает МИА «Казинформ».

    Министр отметил, что сегодня в ведомстве работают около 15 тысяч человек, из которых 10 тысяч – женщины. А коллектив Национального архива на 80% состоит из женщин.

    Среди получивших поздравления от Президента:

    бабушка Димаша Кудайбергена Миуа Мубаракшакызы;

    писательница и журналист Шарбану Бейсенова;

    Еңбек Ері Роза Рымбаева;

    заслуженная артистка Казахстана и педагог Тойган Изим;

    заслуженный деятель РК, известная певица Тамара Асар;

    заслуженный деятель РК и кобызшы Раушан Мусаходжаева;

    директор «Казахконцерта» Актоты Райымкулова и другие работники и ветераны культуры, спорта и архивного дела.

    «Подобные мероприятия, посвященные международному женскому дню, проходят во всех уголках нашей страны. Отмечать труд наших коллег, матерей, бабушек и сестер очень важно. Ведь они не только воспитывают подрастающее поколение, но и вносят значимый вклад в развитие Казахстана. Работают во благо страны. Еще раз поздравляю всех женщин с замечательным весенним праздником 8 марта!», - написал Асхат Оралов.

    Ранее казахстанских женщин с 8 марта поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Накануне праздника Президент принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 марта. Он наградил победительниц конкурса «Аруана» на лучший женский проект.





    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Культура Спорт
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