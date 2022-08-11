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    • Появление континентов на Земле связывают с падением крупного астероида

    11 Августа 2022 09:33

    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Австралийские и американские геологи обнаружили изотопные свидетельства того, что первые континенты на Земле, а также глобальный круговорот пород в ее недрах, возникли примерно 3,6 млрд лет назад в результате падения крупного астероида, расколовшего кору планеты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Работа опубликована в Meteoritics and Planetary Science. О результатах сообщили в пресс-службе университета Кэртина в Перте (Австралия).

    Специалисты выдвинули это предположение, проанализировав породы, которые могли расплавиться только в результате столкновения с большим небесным телом диаметром в 25-30 км.

    «Мы изучили кристаллы цирконов из древнейших пород земной коры, залегающих в регионе Пилбара на западе Австралии. Доли изотопов кислорода в них указывают на то, что породы коры были частично переплавлены в результате падения гигантского небесного тела на Землю примерно 3,6 млрд лет назад», - сообщил научный сотрудник университета Кэртина Тим Джонсон.

    Ученые измерили возраст и проанализировали изотопный состав около трех сотен цирконов, добытых в разных регионах Пилбары, которые сформировались около 3,6-3,4 млрд лет назад. Как оказалось, в это время планета пережила как минимум одно или даже два мощных столкновения с астероидами, которые привели к частичному расплавлению значительной части пород коры Земли на месте современной Австралии.

    Нечто подобное, как отмечают специалисты, могло произойти в том случае, если наша планета столкнулась с большим астероидом диаметром примерно в 25-30 км. Его падение привело к частичному расколу земной коры и к формированию гигантской выемки, заполненной частично расплавленными породами. В ближайшее время ученые планируют изучить древние породы Земли из других регионов планеты.

    Фото: desktopbackground.org
    #Наука #Мировые новости
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