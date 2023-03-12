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    Появление кирпичей в ямах на дорогах объяснили в Атырау

    12 Марта 2023, 11:18

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В акимате Атырау заверили, что это лишь временная мера до начала ямочного ремонта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространяются фотографии, на которых видны заложенные кирпичами ямы на центральном мосту и дорогах Атырау.

    «Появление кирпичей в ямах, образовавшихся на асфальтовом покрытии за зиму, это временная мера до начала ремонта. Начнется он сразу с наступлением устойчивой теплой погоды в Атырау. Если погода позволит, ремонт дорог запланирован на третью декаду марта. Сегодняшняя мера направлена на то, чтобы минимизировать неудобства для водителей», - говорится в сообщении пресс-службы городского акимата.

    На центральном мосту летом планируется провести не ямочный, а средний ремонт.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Регионы Дороги Атырау
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