Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Цифровой Казахстан

    Появится сверхскорость - Багдат Мусин о внедрении 5G в Казахстане

    23 Ноября 2021, 01:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, что даст внедрение технологии 5G в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2022-2023 годах будут развернуты 5G-сети. Мы реально в трех городах покажем высококлассный интернет с помощью 5G», - сказал министр во время программы «Национальный интерес» с Ерланом Бекхожиным на телеканале «Хабар».

    Министр рассказал, что дает внедрение технологии 5G.

    «Та скорость, которая сегодня есть в некоторых местах, так скажем, «летает интернет» - она должна быть везде. Скорость, которая предоставляется в 4G, будет в несколько десятков раз улучшена. Поэтому мы говорим о том, что появится сверхскорость, а сверхскорость породит новые сервисы, которые сегодня даже уму непостижимы. Благодаря тому, что появился 4G, соцсети с неимоверной скоростью приобрели в развитии. Уже появились новые соцсети. А 5G - это сверхскорости, автономный транспорт «без водителя»», - сказал Багдат Мусин.

    Глава МЦРИАП заверил, что в 2022-2023 годах в Казахстане значительно улучшат качество интернет-связи.

    Напомним, ранее сообщалось, что операторы связи начали тестирование 5G в определенных локациях Нур-Султана и Алматы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам