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    Появился новый способ забронировать онлайн очередь в ЦОН

    14 Июля 2023, 09:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» совместно с Halyk Bank реализовали сервис по бронированию очереди в ЦОН и получению цифрового талона посредством QR через приложение Halyk, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации.

    Для того, чтобы забронировать очередь в ЦОН, необходимо на главной странице приложения выбрать «Госуслуги», затем «Бронирование очереди в ЦОН». Далее система предложит выбрать город, ЦОН, цель посещения, дату и время посещения. Придя в ЦОН, клиент сможет отсканировать QR на стикере, расположенном на стойке ресепшн, и получить электронный цифровой талон.

    «Посетители ЦОНов обращаются с жалобами, что не всегда им выдают талон электронной очереди. Для того, чтобы таких проблем не возникало, мы реализовали альтернативный способ бронирования очереди, а также гарантированную возможность получить талон. С начала года более 600 тысяч человек обратились в ЦОНы по брони и получили бумажные талоны. Теперь мы отходим от бумажных талонов, и граждане смогут получать электронный, показав его сотруднику ЦОН на своем смартфоне или гаджете», - отметил председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

    Отмечается, что заблаговременное бронирование визита в ЦОН помогает существенно экономить время услугополучателей. С начала года около 6 миллионов граждан обратились в ЦОНы страны, 10% из них – забронировавшие очередь заранее.

    Воспользоваться сервисом можно также, позвонив по номеру1414, через телеграм-бот EgovKzBot2.0, приложение «Мобильный ЦОН», «eGov mobile» и портал электронного правительства.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Общество ЦОН
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