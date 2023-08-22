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    Появилось видео момента массового ДТП на Аль-Фараби в Алматы

    22 Августа 2023, 00:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео, на котором грузовик выехал на встречку и смял несколько авто на проспекте Аль-Фараби в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что по факту ДТП начато расследование.

    «Факт зарегистрирован и принят в производство сотрудниками управления полиции Бостандыкского района. Назначены соответствующие экспертизы. По предварительной версии, ДТП имело место по причине технической неполадки авто. По словам водителя грузовика - гражданина К., оказывающего частные услуги транспортировки, у машины отказали тормоза. Объективные обстоятельства устанавливаются», - отметили в пресс-службе ДП Алматы.

    Стало известно, что грузовик столкнулся с четырьмя авто. За медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе водитель большегруза.

    Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате массового ДТП на Аль-Фараби. Авария произошла 21 августа в 15:05 часов. Водитель грузовой автомашины Mercedes, двигаясь по улице Жамакаева в северном направлении, на пересечении с проспектом Аль-Фараби, допустил наезд на разделительное ограждение. Затем он проехал прямо и столкнулся с несколькими транспортными средствами, которые ехали по проспекту на запад. Далее грузовик выехал на обочину проезжей части.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Видео МВД РК
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