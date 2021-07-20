Появилось расписание выступлений казахстанский боксеров на Олимпиаде в Токио
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано расписание соревнований по боксу с участием казахстанских спортсменов на олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Расписание казахстанских боксеров на Олимпиаде-2020 в Токио.
Сакен Бибосынов (52 кг)
26 июля — 1/16 финала
31 июля — 1/8 финала
3 августа — 1/4 финала
5 августа — 1/2 финала
7 августа. 11:00 — финал
Серик Темиржанов (57 кг)
24 июля — 1/16 финала
28 июля — 1/8 финала
1 августа — 1/4 финала
3 августа — 1/2 финала
5 августа. 12:35 — финал
Закир Сафиуллин (63 кг)
25 июля — 1/16 финала
31 июля — 1/8 финала
3 августа — 1/4 финала
6 августа — 1/2 финала
8 августа. 11:15 — финал
Абылайхан Жусупов (69 кг)
24 июля — 1/16 финала
27 июля — 1/8 финала
30 июля — 1/4 финала
1 августа — 1/2 финала
3 августа. 16:05 — финал
Абильхан Аманкул (75 кг)
26 июля — 1/16 финала
29 июля — 1/8 финала
1 августа — 1/4 финала
5 августа — 1/2 финала
7 августа. 11:45 — финал
Бекзад Нурдаулетов (81 кг)
25 июля — 1/16 финала
28 июля — 1/8 финала
30 июля — 1/4 финала
1 августа — 1/2 финала
4 августа. 12:35 — финал
Василий Левит (91 кг)
27 июля — 1/8 финала
30 июля — 1/4 финала
3 августа — 1/2 финала
6 августа. 12:05 — финал
Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг)
29 июля — 1/8 финала
1 августа — 1/4 финала
4 августа — 1/2 финала
8 августа. 12:15 — финал
Надежда Рябец (75 кг)
25 июля — 1/16 финала
28 июля — 1/8 финала
31 июля — 1/4 финала
6 августа — 1/2 финала
8 августа. 11:45 — финал
Точное время поединков будет известно после жеребьевки.
Напомним, ранее стало известно расписание соревнований казахстанских дзюдоистов на Олимпиаде.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта. 16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.
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