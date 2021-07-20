Появилось расписание выступлений казахстанский боксеров на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано расписание соревнований по боксу с участием казахстанских спортсменов на олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Расписание казахстанских боксеров на Олимпиаде-2020 в Токио.

Сакен Бибосынов (52 кг)

26 июля — 1/16 финала

31 июля — 1/8 финала

3 августа — 1/4 финала

5 августа — 1/2 финала

7 августа. 11:00 — финал

Серик Темиржанов (57 кг)

24 июля — 1/16 финала

28 июля — 1/8 финала

1 августа — 1/4 финала

3 августа — 1/2 финала

5 августа. 12:35 — финал

Закир Сафиуллин (63 кг)

25 июля — 1/16 финала

31 июля — 1/8 финала

3 августа — 1/4 финала

6 августа — 1/2 финала

8 августа. 11:15 — финал

Абылайхан Жусупов (69 кг)

24 июля — 1/16 финала

27 июля — 1/8 финала

30 июля — 1/4 финала

1 августа — 1/2 финала

3 августа. 16:05 — финал

Абильхан Аманкул (75 кг)

26 июля — 1/16 финала

29 июля — 1/8 финала

1 августа — 1/4 финала

5 августа — 1/2 финала

7 августа. 11:45 — финал

Бекзад Нурдаулетов (81 кг)

25 июля — 1/16 финала

28 июля — 1/8 финала

30 июля — 1/4 финала

1 августа — 1/2 финала

4 августа. 12:35 — финал

Василий Левит (91 кг)

27 июля — 1/8 финала

30 июля — 1/4 финала

3 августа — 1/2 финала

6 августа. 12:05 — финал

Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг)

29 июля — 1/8 финала

1 августа — 1/4 финала

4 августа — 1/2 финала

8 августа. 12:15 — финал

Надежда Рябец (75 кг)

25 июля — 1/16 финала

28 июля — 1/8 финала

31 июля — 1/4 финала

6 августа — 1/2 финала

8 августа. 11:45 — финал

Точное время поединков будет известно после жеребьевки.

Напомним, ранее стало известно расписание соревнований казахстанских дзюдоистов на Олимпиаде.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта. 16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.