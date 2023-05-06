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    Появилось расписание боев казахстанских боксеров в шестой день ЧМ-2023

    6 Мая 2023, 02:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В субботу, 6 мая, два боксера из Казахстана выступят на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Оба спортсмена выйдут на ринг в дневной сессии, которая начнется в 15:00 по астанинскому времени.

    Третьей парой на ринге Б Дулат Бекбауов в 1/16 финала в весовой категории до 67 килограммов встретится с румыном Андреем Мустетом, а капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов в заключительном, десятом поединке, сразится с Аароном Принсом из Тринидада и Тобаго — они также встретятся на стадии 1/16 финала в весовой категории до 71 килограмма.

    Сборная Казахстана уже понесла три потери на ЧМ-2023 в Ташкенте: досрочно выступление на турнире завершили Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Бокс
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