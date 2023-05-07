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    Появилось расписание боев казахстанских боксеров в седьмой день ЧМ-2023

    7 Мая 2023, 05:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 7 мая, четыре боксера из Казахстана выступят на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В дневной сессии, которая начнется в 15:00 по астанинскому времени, Сакен Бибосынов (51 кг) сразится с индийцем Дипаком Кумаром (первый бой на ринге А), Серик Темиржанов (57 кг) встретится с венгром Роландом Верешем (пятый бой на ринге А), а Нурканат Райыс (75 кг) проведет поединок доминиканцем Дельгадо де лос Сантосом (двенадцатый бой на ринге Б).

    В вечерней сессии, которая начнется в 19:00, выступит Камшыбек Кункабаев (+92 кг) — его соперником будет сирийский супертяж Мохаммед Млайес (десятый бой на ринге Б).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
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