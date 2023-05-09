Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Появилось расписание боев казахстанских боксеров в девятый день ЧМ-2023 в Ташкенте

    9 Мая 2023, 06:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 9 мая, сборную Казахстана на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) будут представлять пять спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В дневной сессии, которая начнется в 15:00 по астанинскому времени, Асланбек Шымбергенов (71 кг) сразится с представителем Израиля Мирославом Капулером-Ищенко — это восьмой бой на ринге А, а Нурбек Оралбай (80 кг) встретится с турком Кааном Айкутсуном — одиннадцатый бой на ринге Б.

    В вечерней сессии, которая начнется в 19:00, на ринге А выступят три казахстанских боксера. В первой паре Махмуд Сабырхан (54 кг) померится силами с Сачином Сивачем, в седьмой паре Дулат Бекбауов (67 кг) проведет бой с еще одним представителем Индии — Акашем Сангваном, а в двенадцатой паре Нурканат Райыс (75 кг) встретится с бразильским боксером Вандерлеем Перейрой.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первого чемпиона «Алатау арланы» определили в Конаеве
    Сборная юношей Казахстана впервые в истории пробилась на Juniors Davis Cup
    Определен окончательный состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
    Сколько заработали казахстанские боксеры за выход в полуфинал ЧМ-2023 в Ташкенте
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров