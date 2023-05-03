Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Появилось расписание боев казахстанских боксеров на чемпионате мира в Ташкенте

    3 Мая 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два боксера из Казахстана выступят на чемпионате мира-2023 в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В дневной сессии, которая начнется в 14:00 по астанинскому времени, Санатали Тольтаев (63,5 кг) в 1/16 финала встретится с представителем Маврикия Ришарно Колином. Их поединок запланирован десятым по счету на ринге Б.

    В вечерней сессии, которая начнется в 19:00, Камшыбек Кункабаев (+92 кг) проведет бой с россиянином Алексеем Дроновым - они выйдут на ринг А заключительной, тринадцатой парой.

    Напомним, сборная Казахстана уже понесла одну потерю на ЧМ-2023: досрочно завершил выступление на турнире Талгат Сырымбетов (60 кг).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Бокс Боевые искусства
    Новости по теме
    Новости по теме
    Санжар Ташкенбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
    Махмуд Сабырхан с победы стартовал на ЧМ по боксу в Ташкенте
    IBA вынесла вердикт скандальному бою Сакена Бибосынова на ЧМ-2023 по боксу
    С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров