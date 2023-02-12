Появилось фото тектонического разлома в Турции

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Роскосмос опубликовал космический снимок тектонического разлома, вызванного мощным землетрясением, которое произошло в Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции», - говорится в подписи к снимку со спутника «Канопус-В». Для сравнения к публикации также прикреплена фотография с российского спутника «Ресурс-П», сделанная в июле 2021 года.

7 февраля в Роскосмосе сообщили о задействовании всех имеющихся сил и средств российской спутниковой группировки дистанционного зондирования земли для мониторинга ситуации.

11 февраля телеканал Habertürk сообщил о образовании гигантского тектонического разлома длиной 200 м и глубиной 30 м в провинции Хатай на юго-востоке Турции.

В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

По последним данным, число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 24,6 тысячи человек.

Фото: Роскосмос.



