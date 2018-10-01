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Появились новые подробности организации третьего боя Головкин - «Канело»

8 Октября 2018 22:10 122
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Появились новые подробности организации третьего боя Головкин - «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Worldboxingnews.net рассказал об обстоятельствах, при которых может состояться третий бой Геннадия Головкина(38-1-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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«Если «Канело» преуспеет в бою с Филдингом, то может случиться трилогия с Головкиным. Но в каком весе? В 168 фунтах, если Головкин решил прервать свое долгое выступление в 160 фунтах. Потенциально он может одержать победу в более тяжелом весе. Если Головкин примет предложение WBC, то может подраться с Чарло на «Синко де майо», а в сентябре устроить третий бой с «Канело» в суперсреднем весе, хотя здесь всё зависит от него самого. Третий бой Головкин - «Канело» в следующем году мы можем увидеть на платформе Хирна DAZN», - пишет издание.

Напомним, Геннадий Головкин проиграл в рематче Саулю Альваресу решением большинства голосов судей. Их первый бой закончился скандальной ничьей.

 

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Ключевые слова: Головкин, Спорт,
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