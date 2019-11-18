Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Появились новые подробности о трилогии Головкин — «Канело»

    18 Ноября 2019, 02:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По сообщениям портала Asapland.com мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес намерен провести два объединительных боя в 2020 году, в том числе с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «План «Канело« состоит в том, чтобы объединить титулы, проведя поединки с британцем Билли Джо Сондерсом и казахстанцем Геннадием Головкиным в 2020 году.

    Если Головкин сможет защитить свои титул IBF и IBO в поединке с польским боксером Камилом Шереметой. «Канело« рассчитывает провести бой с казахстанцем в знаменательную дату для мексиканцев — 15-го сентября», — сообщает портал.

    Автор:

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров