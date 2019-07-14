Появились неожиданные новости о третьем бое Головкин — «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Портал Boxingnews24.com считает, что несмотря на недовольство некоторых фанатов, для Сауля «Канело» Альвареса нет лучшего варианта, чем сентябрьский поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«DAZN сделает все возможное, чтобы устроить третий бой междуГоловкиным и Альваресом. И хотя некоторые фанаты будут недовольны, для «Канело»нет лучше варианта на данный момент, чем поединок с Головкиным. Геннадий —лучший из доступных мексиканцу вариантов, чтобы организовать бой в короткиесроки. Тем более Golden Boy упоминал лишь имена Головкина, Ковалева и Смита», —пишет портал.