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    Появились неожиданные новости о третьем бое Головкин — «Канело»

    14 Июля 2019, 05:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Портал Boxingnews24.com считает, что несмотря на недовольство некоторых фанатов, для Сауля «Канело» Альвареса нет лучшего варианта, чем сентябрьский поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «DAZN сделает все возможное, чтобы устроить третий бой междуГоловкиным и Альваресом. И хотя некоторые фанаты будут недовольны, для «Канело»нет лучше варианта на данный момент, чем поединок с Головкиным. Геннадий —лучший из доступных мексиканцу вариантов, чтобы организовать бой в короткиесроки. Тем более Golden Boy упоминал лишь имена Головкина, Ковалева и Смита», —пишет портал.

    Автор:

    Спорт Головкин
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