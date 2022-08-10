Появились кадры с места гибели гвардейца в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе регионального командования «Оңтүстік» Нацгвардии РК предоставили фото и видео с места гибели военнослужащего срочной службы воинской части 5571, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вечером 9 августа, когда личный состав первого батальона оперативного назначения находился на полевом выходе в Алматинской области, началась сильная буря со шквальным ветром, в результате которого разрушился палаточный городок.

Рядовой Шахимов, помогая своим сослуживцам эвакуироваться в безопасное место, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки при выходе из нее. Ему сразу же оказали первую медицинскую помощь и доставили в городскую больницу города Конаев. Там врачи констатировали смерть военнослужащего.

19-летний солдат был призван департаментом по делам обороны Кокшетау Акмолинской области весной 2022 года.



