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    Появились эскизы памятника Батырхану Шукенову в Нур-Султане

    18 Мая 2021, 12:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объявленный акиматом Нур-Султана конкурс на лучшую эскиз-идею памятника Батырхану Шукенову продлится до конца мая. Появились первые эскизы, на которых композитор изображён в разных вариациях, в том числе с любимым музыкальным инструментом - саксофоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы

    Предложения по эскизам можно высылать на платформу Birge – с правой стороны в нижнем углу «Обратная связь», также на почту centerofurbanism@gmail.com.

    Памятник талантливому певцу и композитору Батырхану Шукенову планируется установить в городском парке. Проект будет осуществляться за счет спонсорских средств.

    Сегодня, 18 мая, композитору исполнилось бы 59 лет. Новость о смерти потрясла всю страну и многомиллионную армию поклонников.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Память Общество
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