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    Появились 700 геологоразведочных компаний в период пандемии в РК

    23 Июня 2022, 18:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем инвестиционных обязательств по новым разведочным объектам превысил бюджетные ассигнования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Даже в период пандемии у нас появились 700 отечественных компаний-юниоров в области разведки. С момента принятия Экологического кодекса выдано 1 700 лицензий на разведку. Объем инвестиционных обязательств по новым разведочным объектам превысил бюджетные ассигнования, выделенные на геологическое изучение недр, на 7 млрд тенге», – сказал на круглом столе в Мажилисе Парламента РК вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев.

    По его словам, на казахстанском рынке геологоразведки появились, кроме ранее работавших, новые компании – мировые лидеры.

    Вице-министр сообщил, что с 2018 года 20 компаний получили лицензии не только на разведку, но и на недропользование с принятием обязательств по строительству перерабатывающих производств. По каждой из этих лицензий минимальный объем инвестиций составил 15 млрд тенге. Общий объем инвестиций в добычу твердых полезных ископаемых в 2020 году составил около 2 трлн тенге.

    М. Карабаев также отметил, что в настоящее время совместно с Минэкологии ведется разработка механизма ускоренного перехода недропользователей на этап добычи полезных ископаемых по оцененным запасам.

    Ранее сообщалось, что геологическое изучение недр будет проведено на 680 тыс. кв. км к 2026 году.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экология Мажилис Минэкологии Геология
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