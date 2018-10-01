Появилась веб-версия мобильного приложения Нацбанка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Национальном банке Казахстана сообщили о запуске веб-версии популярного мобильного приложения «НБК Online», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента запуска 14 ноября 2016 года этот мобильный информационный ресурс показал свою востребованность. За два года приложение в свои телефоны установило более 15 000 человек. По прямому каналу коммуникаций было направлено свыше 11,5 тысячи вопросов и обращений в Национальный Банк Казахстана», - сообщили в регуляторе.

Сейчас в приложении представлены 16 тематических разделов, которые доступны и в веб-версии. Теперь подписчики смогут направлять свои вопросы и обращения в Национальный Банк Казахстана через веб-портал «НБК Online» http://nbkonline.nationalbank.kz/ru.

«Чтобы задать свой вопрос, новым пользователям необходимо зарегистрироваться, используя номер телефона. Те, у кого есть аккаунт в мобильной версии «НБК Online», смогут выполнить вход по номеру телефона, который привязан к аккаунту. Веб-портал, так же как и его мобильная версия доступны на государственном и русском языках», - проинформировали в Нацбанке.

Отслеживать свои запросы можно в отдельной вкладке «Мои обращения». На веб-портале размещена новостная лента, график рыночных курсов трех основных торгуемых на бирже валют, таблица текущих официальных курсы 39 валют мира.