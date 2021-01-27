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    Появилась мобильная версия информационной системы для налогоплательщиков

    27 Января 2021, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На «Play Маркет» Google доступна для установки бета версия мобильного приложения ИС ЭСФ – портала для выписки, получения и обработки электронных счетов-фактур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

    ИС ЭСФ для платформы Android 6.0 и выше. Скачать и установить приложение можно по ссылке.

    Работа над приложением для платформы iOS продолжается и пока находится в процессе разработки.

    Благодаря мобильному приложению налогоплательщикам можно будет работать удаленно в ИС ЭСФ, что особенно актуально в условиях пандемии.

    Приложение позволит налогоплательщикам осуществлять посредством смартфона работу со следующими документами в электронной форме:

    - электронные счета-фактуры (ЭСФ);

    - сопроводительные накладные на товары (СНТ);

    - электронные договора (ЭД);

    - акты выполненных работ (АВР).

    Приложение доступно только зарегистрированным участникам системы, поэтому для работы в бета-версии необходимо пройти регистрацию на веб-портале ИС ЭСФ. Для регистрации в ИС ЭСФ просим воспользоваться инструкцией.

    «Если вы зарегистрированы как участник ИС ЭСФ, необходимо загрузить ваши файлы ЭЦП на смартфон посредством подключения устройства к персональному компьютеру, либо сохранить файлы ЭЦП на смартфоне с электронной почты», - отметили в Комитете госдоходов.

    Мобильное приложение ИС «ЭСФ» позволит использовать следующие функции системы:

    − Осуществлять авторизацию в приложении посредством ЭЦП, а также использовать альтернативную возможность быстрого входа по ИИН и паролю, 4-х значному коду доступа, отпечатку пальца и Face ID.

    − Получать рush-уведомления на экран смартфона и просматривать оповещения в приложении, что позволит не пропускать важные события по выписке, изменению, отзыву, отклонению и другим событиям произошедших по ЭСФ, СНТ, АВР и ЭД по инициативе ваших контрагентов или сотрудников вашей компании.

    − Руководителю компании приглашать новых сотрудников, назначать и редактировать полномочия сотрудникам для работы в ИС ЭСФ, блокировать сотрудников при необходимости. Сотруднику компании принимать приглашение от руководителя для работы в ИС ЭСФ.

    − Работать с ЭСФ, а именно: создавать и отправлять контрагенту основной, исправленный, дополнительный ЭСФ (в том числе создавать ЭСФ на основании СНТ, АВР, АВР ЭГЗ), отзывать ЭСФ, отклонять полученные исправленные и дополнительные ЭСФ, отклонять получателем отзыв ЭСФ, просматривать ЭСФ, скачивать печатную форму, работать с черновиками.

    − Работать с СНТ, а именно: создавать и отправлять контрагенту первичную, исправленную СНТ, СНТ на возврат, отзывать, отклонять и подтверждать СНТ,frk просматривать СНТ, скачивать печатную форму, работать с черновиками.

    − Работать с АВР, а именно: создавать АВР и отправлять контрагенту, отзывать, подтверждать и отклонять АВР, расторгать АВР, просматривать АВР, скачивать печатную форму, работать с черновиками.

    − Работать с ЭД, а именно: подтверждать договор, отправлять договор контрагенту, отзывать договор, утверждать и отклонять договор, расторгать договор, просматривать договор и скачивать печатную форму.

    − Иметь быстрый доступ к новостям, опубикованным на веб-портале ИС ЭСФ.

    − Редактировать свой профиль (изменять личные данные, email и пароль).

    «Отправлять свои отзывы можно через меню приложения «Служба поддержки». Ваша обратная связь поможет нам сделать приложение ИС ЭСФ лучше», - отметили в КГД.

    С функциями бета версии мобильного приложения можно ознакомиться здесь:

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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