Пояс малых предприятий вокруг крупного бизнеса хотят создать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области промышленные гиганты закупают у местных фабрик спецодежду и рабочую обувь. За 2022 год предприятия легкой промышленности региона поставили крупным компаниям своих товаров на 5,2 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат области.

Для увеличения доли карагандинского содержания акимат области ведет системную работу совместно с Региональной палатой предпринимателей.

В области действуют более 50 предприятий легкой промышленности.

Местную продукцию представили на выставке в Доме дружбы.

Потенциальные заказчики, увидев товар лицом, могли пообщаться напрямую с производителями.





Затем аким области Ермаганбет Булекпаев на встрече с бизнес-сообществом обсудил вопросы поддержки предприятий легкой промышленности.

«Наша встреча направлена на создание пояса малых предприятий вокруг крупного бизнеса, на укрепление и расширение взаимного сотрудничества между предприятиями региона. Положительное влияние на развитие отрасли оказывают меры государственной поддержки. В 2022 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства были профинансированы 23 проекта легкой промышленности. В этом году дополнительным подспорьем станет региональная программа развития предпринимательства «Кәсіпкер», – отметил глава региона.





Не остались без внимания и проблемные вопросы. Руководители фабрик жалуются на острую нехватку кадров.





«Отсутствует кадровый потенциал. Молодежь переориентирована на другие отрасли и виды экономической деятельности. Если раньше у нас были тысячи швей, которые выпускались ежегодно, то сейчас дошло до десятков. Помимо швей, есть и другие специальности в нашей отрасли. Фактически не готовится смена работникам старшего возраста», – говорит председатель комитета легкой промышленности РПП Андрей Шмарин.

Он отметил и другие болевые точки – слабая сырьевая база, ограниченный рынок сбыта.

Предприниматели высказали свои предложения, как увеличить загруженность предприятий и обеспечить новые рабочие места.





Встреча завершилась подписанием меморандумов о взаимном сотрудничестве по развитию местного содержания и увеличению страновой ценности. Акимат области заключил соглашения с компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и «Казахмыс».

Промышленные гиганты взяли повышенный план по обеспечению заказами местных фабрик.

Фото: Еркебулана Хадылбека



