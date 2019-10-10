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    «Power of 10» - Превосходство десяти

    10 Октября 2019, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Samsung запускает в Казахстане кампанию «Power of 10». Это значит, что поклонников передовых мобильных устройств Galaxy ждут невероятные технологии, функции будущего и, конечно же, выгодные предложения в официальных точках продаж!

    В рамках «Power of 10» Samsung делает упор на инновационные топовые смартфоны нового поколения – Galaxy Note10 и S10 – бескомпромиссный выбор современного пользователя. Два флагмана, созданные по итогам 10 лет новаторства, разработок и непрерывных поисков идей, вошли в историю как лучшие смартфоны Galaxy.

    Возможности Galaxy Note10 станут доступны на Galaxy S10 и будут в дальнейшем постоянно обновляться. С выпуском Android обновления Galaxy S10, S10+, S10e получат преимущества серии Galaxy Note: AR Doodle, встроенный видеоредактор, Link to Windows и многие другие.

    Камера Galaxy S10 станет еще более функциональной: теперь ночной режим будет доступен и для фронтального модуля, предоставляя еще больше возможностей для создания качественных снимков после наступления темноты. Обновление обеспечит создание контента с элементами дополненной реальности AR Doodle, улучшенную стабилизацию видео Super Steady и живой фокус для видео с фронтальной или основной камер.

    Новый редактор, доступный в приложении Галерея, предоставляет простые инструменты для обрезки, склейки, регулирования скорости воспроизведения, возможность добавлять субтитры, фоновую музыку и многие другие.

    Настройка Samsung Pass станет более простой, что облегчает использование передовых биометрических технологий для быстрого и безопасного входа в приложения и на веб-сайты. В Messages появятся новые значки для добавления фотографий и видео. Теперь они расположены слева от текстового окна, чтобы обеспечить простой доступ к нужным файлам.

    Ключевые преимущества топовых Galaxy смартфонов включают: иммерсивный, практически безрамочный дисплей, профессиональную камеру, сверхбыстрый процессор, огромную, как у ноутбука, память, «умный» аккумулятор и супербыструю зарядку, а также передовую систему безопасности Knox.

    Все эти преимущества новинок подтверждены и сертифицированы авторитетными международными экспертными организациями, такими как DisplayMate, TÜV Rheinland, DxOMark, Министерство обороны США, группы безопасности коммуникаций и электроники Великобритании и другими.

    С расширенным релизом можно ознакомиться на казахстанском Samsung Newsroom.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Связь, ТВ, IT
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