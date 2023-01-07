Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 463.31 eur/kzt 486.94

    rub/kzt 6.45 cny/kzt 67.52
Прогноз погоды
Астана-30-32℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Повысятся ли цены на жилье в новом году в Казахстане – мнение эксперта

    7 Января 2023, 17:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ждать ли казахстанцам повышения цен на жилье в новом году? На этот счет своим мнением в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко.

    «Как показывают события года ушедшего, вокруг нас обстоятельства могут непредсказуемо и одномоментно меняться и влиять на любые процессы в нашей экономике. Однако, если не произойдет ничего экстраординарного, я предполагаю , что цены на объекты продолжат свое изменение в рамках инфляционных процессов, а также под воздействием обычных рыночных механизмов – платежеспособный спрос и предложение», - считает Нина Лукьяненко.

    Вместе с тем эксперт отметила, что за прошлый год стоимость вторичной недвижимости была на уровне первичной, цена на которую формируется под влиянием цен на строительные материалы.

    «Такая ситуация формирования цен на объекты, находящиеся в эксплуатации более 40-60 лет не совсем логична, хотя и можно объяснить это ее локацией. Однако, рынок на сегодня наводнен предложениями переоцененной вторичной недвижимости - есть предположение, что цена на нее расти не будет», - добавила Нина Лукьяненко.

    А вот рынок первичной недвижимости, по ее словам, может заметно сжаться в количестве новых проектов.

    «Причин несколько: ограниченные земельные ресурсы в центре города, а также большая нагрузка на инженерные сети – свет, вода, канализация и т.п. В случае заметного снижения числа новых проектов в новостройках , а также роста цен на строительные материалы – есть вероятность, что цена не только не снизится, но может незначительно повышаться. Незначительно, так как больших очередей в отделах продаж не наблюдается уже сегодня и застройщики в поиске механизмов увеличения продаж, предлагают различного рода акции», - пояснила Нина Лукьяненко.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Общество Недвижимость
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 26% подорожали продукты питания за год в Актюбинской области
    Более 30 долгостроев завершат в Астане в этом году
    Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
    Покупать ли казахстанцам жилье сегодня или стоит подождать – ответ эксперта
    Популярное
    1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
    2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
    3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
    4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
    5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы
    Новости партнеров