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    Повысят ли казахстанские вузы оплату за общежитие

    22 Августа 2022, 19:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Существенного увеличения стоимости проживания в студенческих общежитиях не ожидается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стоимость проживания в общежитиях существенно не вырастет. По моим данным, цена в региональных учебных заведениях составляет около 10 тыс. тенге, не больше. Если в некоторых учебных заведениях при включении дополнительных услуг к стоимости проживания меняется цена, то она должна быть прописана в договоре. Университет не может принять решение в одностороннем порядке. Студента заселят в общежитие только после согласования цены и подписания договора», - сообщил журналистам заместитель директора департамента высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Ержан Амирбекулы.

    Он отметил, что обеспечение студентов местами в общежитиях является одной из актуальных проблем. Правительство РК поставило перед ведомством задачу – ежегодно вводить дополнительно 10 тыс. новых мест.

    Ранее он объяснил повышение цен на обучение в государственных и национальных университетах страны.

    Фото: gadgetshelp.com

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Вузы Миннауки и высшего образования РК
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