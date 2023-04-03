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    Повысится ли цена на газ в Казахстане

    3 Апреля 2023, 19:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сколько может повыситься цена на газ в Казахстане. На этот вопрос ответил и.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если вы помните, в своем выступлении Глава государства говорил о том, что люди должны научиться экономить», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    По словам министра, необходимо научиться соизмерять наши потребности с возможностями.

    «Вопрос не о том, что будет изначально подниматься цена для всех потребителей. Вопрос в том, что скорее всего будут вводиться нормы положенности. И каждый человек лично на себя, либо на свою квадратуру (жилья) будет иметь норматив потребления», - пояснил Болат Акчулаков.

    И.о. глава Минэнерго сообщил, что определенные расчеты уже ведутся.

    «В принципе, расчеты уже делаются. Если человек начинает превышать это потребление значительно – либо не экономя, либо пристраивая к жилищу коммерческие помещения – рестораны, столовые и начинает это снабжать по дешевой цене – это тоже не правильно. Поэтому, сколько положено человеку на его личностные потребности в зависимости с квадратурой проживания - на это (цена) будет стабильной, все что свыше будет дороже», - уточнил Болат Акчулаков.

    Ранее он высказал свое мнение касательно того, как повлияет повышение цен не бензин и дизтопливо на стоимость других товаров и услуг.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Цены и тарифы Минэнерго РК
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