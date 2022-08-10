10 Августа 2022 10:51

Повысится качество госуслуг в сфере пенсионного и соцобеспечения в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела совещание с руководителями территориальных департаментов Комитета труда и социальной защиты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы пенсионного и социального обеспечения граждан, проведения медико-социальной экспертизы, осуществления государственного контроля в области соцзащиты лиц с инвалидностью и сфере оказания специальных социальных услуг.

По итогам первого полугодия в Казахстане зарегистрировано 3 млн 558 тыс. получателей пенсий и пособий. За 6 месяцев текущего года территориальными департаментами рассмотрено 1 млн 233 тыс. макетов дел на назначение пенсий и пособий, что на 12,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Основными проблемными вопросами при назначении пенсий и пособий являются завышение гражданами дохода перед оформлением документов на назначение пенсии, двойные выплаты пенсии по возрасту в Казахстане и России, предоставление фиктивных документов о трудовой деятельности кандасами, прибывшими из Китая.

Пути решения данных вопросов были выработаны совместно с представителями министерств финансов, иностранных дел, внутренних дел, а также НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В ходе совещания также был рассмотрен вопрос проведения медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности. Министр отметила положительные результаты реализации пилотного проекта по заочному освидетельствованию лиц с инвалидностью. С начала 2022 года рассмотрено около 31,9 тыс. заявок со всех регионов Казахстана. Охват заочным оказанием услуги по установлению инвалидности составил 22%, что на 2% больше запланированного показателя на текущий год.

Переход на заочное освидетельствование устраняет административные и бюрократические барьеры; обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ; дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома; исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.

Также на совещании были обсуждены результаты проверок в области соцзащиты лиц с инвалидностью. В первом полугодии 2022 года проведено 606 проверок, в ходе которых выявлено 2,6 тыс. нарушений. Выдано 497 предписаний, наложены штрафы на 146 субъектов контроля на общую сумму 27,8 млн тенге.

После обсуждения текущих вопросов Тамара Дуйсенова дала ряд поручений, направленных на повышение качества работы территориальных департаментов и оказываемых государственных услуг в сфере пенсионного и социального обеспечения населения.