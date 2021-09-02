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    Повысить зарплаты ветеринаров планируют в Казахстане

    2 Сентября 2021, 11:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как намерены реформировать систему ветеринарии в Казахстане, рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства коренным образом будет реформирована система ветеринарии. Во-первых, планируется передать часть функций госмонополии в конкурентную среду, что обеспечит приток частного капитала в эту сферу. Во-вторых, будут переведены в цифровой формат деятельность ветеринарной службы и тем самым будет обеспечена прослеживаемость эпизоотической ситуации и безопасность животноводческой продукции», - пояснил Ербол Карашукеев.

    С другой стороны, как отметил министр, цифровизация позволит освободить ветеринарных специалистов от бумажной работы, нацелив их на выполнение основных функций.

    «В-третьих, будут четко разделены полномочия между ветслужбами центральных и местных исполнительных органов. Кроме того, планируется решить вопросы повышения заработной платы ветеринарным специалистам. Для реализации этих инициатив будет разработан соответствующий пакет изменений и дополнений в законодательство в сфере ветеринарии», - добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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