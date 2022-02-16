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    Повысить зарплаты пообещали преподавателям творческих вузов

    16 Февраля 2022, 12:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев пообещал улучшить социальный пакет работников в сфере культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно, один из наиболее острых вопросов сферы – это социальный пакет работников организаций культуры. Необходимо проработать доплаты и надбавки в виде повышающего коэффициента 1,75 к должностным окладам организаций культуры со статусом «национальный», - сказал Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии ведомства.

    Также, по его словам, нужно обратить внимание на размер заработной платы профессорско-преподавательского состава и концертмейстеров творческих вузов.

    «Данный вопрос я беру на свой личный контроль. Многие из тех преподавателей, с которыми я встречался в эти дни, даже в самые сложные 90-е годы не бросали свою профессию. Благодаря им не произошло поколенческого разрыва в культуре и искусстве», - подчеркнул глава ведомства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Вузы Культура Минкультуры
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