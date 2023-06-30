Повысить тарифы на комуслуги планируют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В акимате Астаны планируют повысить тарифы на коммунальные услуги на 15-20%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас с госорганами, которые за это отвечают, Комитетом по естественным монополиям отрабатываем, запрашиваем повышение в районе 15-20%», - сказал аким столицы Женис Касымбек, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что в настоящее время тариф на электричество для физических лиц составляет 16 тенге за кВтч с учетом субсидий из бюджета. Гособъекты, в том числе школы, детские сады, больницы, платят 50 тенге за кВтч.

«В Алматы, например, и в других городах стоимость кВтч намного выше. Поэтому мы не можем в Астане держать тарифы на таком уровне. Нужно инвестировать в электросети, держать их в порядке. У нас износ по всем сетям нормативный, гораздо ниже, чем по стране, но это новые сети – им 25 лет условно. Но если мы хотим, чтобы они и дальше были в нормативном графике, мы должны в них инвестировать», - пояснил Женис Касымбек.

По его данным, стоимость кубометра воды в Астане 48 тенге, в Алматы, Караганде и других городах – от 100 до 150 тенге, в некоторых населенных пунктах доходит до 200 тенге.

«То есть в Астане вода стоит в два-три раза, иногда в четыре раза дешевле, чем в других регионах страны. И если мы хотим, чтобы горводоканал инвестировал в систему и содержал ее в надлежащем состоянии, мы должны все-таки, исходя из того, что в мире идет в целом повышение стоимости, идти на такие меры. И потом людям, которые работают в «Астана Су Арнасы» и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, мы хотим предоставлять зарплату в районе 250-300 тысяч и выше тенге», - заключил аким.

С 1 июля во всех регионах начинают поэтапно меняться тарифы на коммунальные услуги.

Так, в Алматы с 1 июля стоимость услуг теплоснабжения для населения повысится на 20% – с 5 839,23 до 7 007,08 тенге/Гкал, для бизнеса – на 30%, с 12 870,44 до 16 731,57 тенге/Гкал. Также начнут действовать новые уровни тарифов на воду - 55,2 тенге за кубометр и на канализацию – 32,74 тенге за кубометр.

В Жамбылской области повышение тарифов тоже составит в пределах 20-30%. Новые тарифы утверждены в Актюбинской области.