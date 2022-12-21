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      Северо-Казахстанская область

    Повысить тариф на внутриобластные маршруты предлагают в СКО

    21 Декабря 2022, 17:47

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на общественном совете рассмотрели проект постановления о тарифе на регулярные внутриобластные социально значимые автомобильные пассажирские перевозки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мирхат Абильмажинов пояснил, что в соответствии с действующим законодательством местные исполнительные органы устанавливают тарифы на регулярные социально значимые перевозки пассажиров.

    «Акиматы областей определяют перечень социально значимых сообщений и осуществляют субсидирование убытков перевозчиков. Таким образом, акимат определяет перечень социально значимых маршрутов, устанавливает на эти маршруты единый тариф для населения, а разницу между фактически понесенными расходами перевозчика субсидирует за счет бюджета. В 2017-м году тариф утвержден в размере 6 тенге за 1 пассажир/километр. Тогда социально значимых маршрутов было 11 и на субсидирование выплатили 103 млн тенге. Сейчас маршрутов 43, субсидий выплатили более 787 млн тенге», - прокомментировал М.Абильмажинов.

    Он отметил, что цены за это время выросли в два-три раза. Дизтопливо подорожало со 130 до 260 тенге, бензин – со 150 до 285 тенге. Шины на ПАЗ пять лет назад стоили 15 тысяч тенге, в этом году – 70 тысяч тенге, на микроавтобус – 22 и 57,4 тысячи тенге, соответственно. Увеличилась и стоимость самих транспортных средств. ПАЗики - с 8 до 26 млн тенге, микроавтобусы – с 6 до 19 млн тенге.

    «С целью уменьшения нагрузки на бюджет принято решение повысить стоимость проезда по социально значимым маршрутам для населения на 2 тенге за километр. Доход перевозчика от продажи одного билета увеличится, а сумма субсидирования уменьшится на эту сумму. Повышение тарифа предположительно уменьшит нагрузку на бюджет на 200 млн тенге», - сказал М.Абильмажинов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Цены и тарифы
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