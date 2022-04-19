Повысить стоимость обучения в магистратуре предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повысить стоимость обучения в магистратуре призывает ректор Казахского национального университета им. К.И. Сатпаева Мейрам Бегентаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ближайшие годы перед системой высшего образования стоит задача по подготовке кадров технического направления. Для решения задачи нам необходимо внедрить образовательные кредиты для получения образования студентами; повысить стоимость обучения в магистратуре; совместно с работодателями разработать профессиональные стандарты по направлениям подготовки кадров», - сказал Мейрам Бегентаев на заседании Правительства.

Улучшена процедура финансирования 1% отчислений от недропользователей на науку. Теперь предлагается этот опыт распространить на подготовку кадров, финансирование лабораторий, разработку и утверждение инвестиционных проектов исследовательских вузов.

«Мы громко говорим о позитивных тенденциях в системе финансирования образования и науки. Это так, но все же считаем этого недостаточно. Для примера, Россия за последние годы уже приступила к реализации второй программы развития вузов. Казахстанские учебные заведения финансируются только через государственные образовательные гранты и сам студент выбирает вуз. И это правильно. Однако средств на финансирование развитие инфраструктуры практически не выделяются», - подчеркнул Мейрам Бегентаев.