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Повысить стипендии студентам колледжей намерены в Казахстане

13 Марта 2023, 21:16
Повысить стипендии студентам колледжей намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С первого сентября студентам, обучающимся в учебных заведениях по техническому и профессиональному образованию, могут повысить стипендии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление Правительства размещено на портале «Открытые НПА».

Так, студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям планируется повысить стипендии до 32 681 тенге. Ранее эта сумма составляла 21 787 тенге.

Также государственную стипендию студентов, обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования планируется повысить стипендии до 31 422 тенге. Ранее она составляла 20 948 тенге.

Документ будет находиться на открытом обсуждении до 30 марта текущего года.


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