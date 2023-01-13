Повысить статус журналистов планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития приступило к разработке Концепции развития информационной отрасли на 2023-2027 годы. Об этом сообщил глава ведомства Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас направление традиционных СМИ меняется концептуально. Сформировалось понятие новых медиа. Идет работа по пересмотру законодательства в сфере медиа. Были внесены законодательные поправки в регулирование кибербуллинга в отношении детей. Учитывая международный опыт, закон «О масс-медиа» был вынесен на обсуждение общественности. Также разрабатывается новый законопроект, регулирующий деятельность онлайн-платформ и интернет-рекламы», - сказал Дархан Кыдырали на расширенном заседании коллегии МИОР.

Он добавил, что в рамках законопроекта планируется повышение статуса журналистов, реформирование механизмов финансирования государственной информационной политики, развивать институты саморегулирования, также изменить тренды в сфере телерадиовещания.

«Разработаны поправки в закон по вопросам доступа к информации. Предлагаемые изменения усиливают ответственность государственных органов, которые незаконно ограничивают право граждан на доступ к информации. Информационная доктрина прошла обсуждение, а также мы приступили к разработке концепции развития информационной отрасли на 2023-2027 годы», - проинформировал Д. Кыдырали.



