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    Повысить статус пунктов пропуска между Казахстаном и Россией предложила Дарига Назарбаева

    22 Октября 2019, 22:18

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева обсудила состояние и перспективы казахстанско-российских отношений сегодня в ходе встречи со спикером Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Д.Назарбаева сообщила, что ходе недавнего визита в Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области лично ознакомилась с актуальными вопросами приграничного сотрудничества. Так, на всех встречах со стороны представителей общественности и деловых кругов поднимается вопрос о функционировании пропускных пунктов на казахстанско-российской границе.

    В связи с этим спикер Сената предложила рассмотреть вопрос о повышении статуса пунктов пропуска между Казахстаном и Россией. «Надо максимально упростить процедуры перехода границы в интересах людей, особенно проживающих в приграничных зонах. Это повлияет на улучшение культурного, социально-экономического развития, даст толчок развитию малого и среднего бизнеса в регионе, ускоренному продвижению процесса интеграции», - сказала она.

    «Пропускной пункт «Жетысу» является узким горлышком. Потому что Россия, к сожалению, не успевает параллельно с Казахстаном модернизировать пункты пропусков. Иногда выстраиваются очень длинные очереди из автомобилей, которые направляются в Россию. Мы будем очень признательны, если Вы повлияете на то, чтобы эти вопросы решились в возможно короткие сроки», - сказала Д.Назарбаева, обращаясь к российской коллеге.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Сенат Пограничники Россия
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