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    Повысить статус концертмейстеров и артистов танцевальных ансамблей намерено Минкультуры

    20 Января 2023, 12:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерством культуры планируется повысить статус концертмейстеров и артистов танцевальных ансамблей. Об этом заявил глава ведомства Асхат Оралов, передает коррреспондент МИА «Казинформ».

    «После утверждения статуса «Национальный» заработная плата сотрудников 5 культурных организаций была повышена на коэффициент 1,75. В этом году также будет уделено особое внимание повышению социального благосостояния сотрудников отрасли. Нами планируется повысить статус, социальное благосостояние концертмейстеров творческих вузов, а также работников государственных организаций культуры, играющих на духовых музыкальных инструментах, артистов танцевальных ансамблей», - сказал на заседании коллегии министр культуры.

    Асхат Оралов добавил, что ведомством уже начата работа по внесению изменений в соответствующие законодательные акты.

    Ранее сообщалось, что Министерством культуры планируется завершить строительство ряда визит-центров.

    На заседании коллегии министр культуры и спорта Асхат Оралов также озвучил острую проблему в архивной сфере.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Культура Минкультуры
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