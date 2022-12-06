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    Повысить прозрачность процесса приватизации поручил Премьер-Министр

    6 Декабря 2022, 10:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы приватизации должны находиться на особом контроле у первых руководителей государственных органов. Соответствующее поручение дал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сокращение доли государства в экономике является одним из важных направлений экономической политики страны. Поэтому вопросы приватизации должны находиться на особом контроле у первых руководителей государственных органов», - обратился Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По словам главы Кабмина, реализация Комплексного плана сократит к 2025 году долю участия государства в экономике до 14%. Премьер-Министр напомнил, что по каждому продаваемому объекту разработаны дорожные карты. Они размещены на веб-портале реестра государственного имущества.

    «Необходимо обеспечить планомерное отчуждение активов в конкурентный рынок. Также следует больше уделять внимания качеству предпродажной подготовки реализуемых объектов. Для обеспечения полноценной реализации Комплексного плана необходимо повысить прозрачность процесса приватизации», - сказал Алихан Смаилов.

    «К сожалению, некоторые регионы идут с отставанием по исполнению плана. Это Мангистауская и Актюбинская области. Государственным органам, акиматам регионов, организациям квазигосударственного сектора необходимо четко придерживаться исполнения плана. По итогам года будут даны соответствующие оценки вашей работы», - подчеркнул Премьер-Министр.

    Также Алихан Смаилов отметил, что уже завершена подписка на простые акции национальной компании «КазМунайГаз» в рамках IPO.

    «В четверг состоится запуск IPO. Фонду «Самрук-Казына» необходимо обеспечить качественное его проведение», - сказал он.

    Министерству финансов Премьер-Министр поручил усилить контроль за реализацией объектов Комплексного плана, попросив на регулярной основе проводить заслушивания госорганов и организаций о ходе проводимой работы по приватизации объектов.


    Фото: t.me/Kzgovernment

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Легализация. Приватизация
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