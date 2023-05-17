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    Повысить подотчетность Назарбаев Университета планируют в Правительстве

    17 Мая 2023, 18:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поделился планами касательно дальнейшей судьбы Назарбаев Университета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Назарбаев Университет на самом деле является одним из ведущих наших исследовательских университетов. Присутствует огромная исследовательская база, лабораторная база. Очень хорошие показатели по публикациям, по цитированию. Все выпускники Назарбаев Университета сейчас трудоустраиваются в серьезные компании. Большая критика, наверное, идет в сторону прозрачности расходуемых средств, присутствие в рейтингах международных», - сказал Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, сегодня министерство напрямую никак не влияет на Назарбаев Университет.

    «Вы знаете, регулируется его деятельность отдельным законом об автономных организациях образования. Поэтому определенные изменения законодательство сейчас прорабатываются на уровне Правительства, чтобы повысить управляемость и подотчетность этого университета, в том числе профильному ведомству. Мы пока сейчас просто поддерживаем университет через целевые вклады, гособразовательный заказ. Я призываю СМИ и общественность - очень внимательно и аккуратно подойти к этому вопросу. Столько уже сил, энергии, ресурсов вложили в этот университет, сейчас задача не разрушить то, что уже есть», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Миннауки и высшего образования РК
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