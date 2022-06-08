Повысить налоги на цифровой майнинг намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассматриваемый проект закона внесен в Мажилис Парламента 6 мая 2022 года. Проект закона разработан в целях реализации поручений Главы государства, в том числе по вопросам налогообложения горнорудного сектора и пресечения вывода капитала», - сказал мажилисмен Аманжан Жамалов, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

По законопроекту проведены 4 заседания рабочей группы и расширенные заседания Комитета по финансам и бюджету с участием представителей заинтересованных государственных органов, национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и отраслевых ассоциаций.

В заключении Комитета по финансам и бюджету поясняется, что проект закона направлен на привлечение дополнительных средств в бюджет для обеспечения реализации социально-экономических задач государства, уменьшение риска вывода капитала за рубеж, реинвестирование средств в развитие производства, оказание стимулирующих мер для освоения новых месторождений, а также совершенствование налогового администрирования.

В рамках данного проекта закона предлагается:

- увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) с применением дифференцированного подхода налогообложения, освобождение от уплаты НДПИ для новых месторождений с привязкой к уровню рентабельности;

- отмена льгот по дивидендам и обложение их налогом, ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами-нерезидентами;

- повышение ставок налогообложения цифрового майнинга;

- введение норм, позволяющих регулировать вопросы предоставления налоговых льгот при возмещении ущерба, причиненного в период действия чрезвычайного положения;

- установление ставок акцизов на табачную продукцию, в том числе в целях реализации норм Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза.