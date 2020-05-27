Повысить финансовую привлекательность в образовании поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал рассмотреть возможность повышения нормативов подушевого финансирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно, чтобы задача по инфраструктурному развитию решалось не только за счет государства, но и с помощью государственно-частного партнерства. Иначе с учетом нашей положительной демографической динамики мы всегда будем в роли догоняющих. Все необходимые нормативно-правовые механизмы для проектов государственно-частного партнерства имеются. В то же время, считаю необходимым проработать вопрос повышения финансовой привлекательности, инвестиций в образовательную инфраструктуру», - сказал Президент РК в ходе заседания НСОД, проходящего в онлайн-формате.

Вместе с тем, Президент призвал рассмотреть возможность повышения нормативов подушевого финансирования, изменения сроков, сумм и структуры затрат, возмещаемых по проектам от ГЧП.

Напомним, сегодня в онлайн-формате проходит третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.

О создании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан К. Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

Второе заседание Национального совета общественного доверия состоялось 20 декабря 2019 года. Тогда были рассмотрены значимые вопросы по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.