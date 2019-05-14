Повысить ежемесячные выплаты для больных туберкулезом предложили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В маслихате столицы предложили повысить ежемесячные выплаты для больных туберкулезом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЕлордаИнфо.

Об эффективности монетизации данного вида социальной помощи говорили на заседании постоянной комиссии маслихата, пишет «Вечерняя Астана».

Напомним, ранее этот вопрос согласовали с членами Общественного совета, которые поддержали идею заменить продуктовые наборы для туберкулезных больных на денежный эквивалент.

Руководитель управления занятости и социальной защиты Сауле Нургожина пояснила, что предложение по замене продуктовых наборов на денежные выплаты рекомендовано по инициативе противотуберкулезного диспансера и постоянной комиссией маслихата.

«Ранее данный вид помощи осуществлялся в виде продуктовых наборов и проездных билетов, - уточнила она. - Кроме того, мы предполагаем размер ежемесячной выплаты вынести на уровень 10 МРП, что превысит ранее выделяемые средства и позволит решать вопросы по обеспечению льготой граждан адресно».

Глава ведомства заметила, что вопрос контроля и приобретения продуктов питания берет на себя противотуберкулезный диспансер. Деньги будут перечисляться на лицевой счет больного. В сумму войдет проездной билет, а также ориентировочно останется 16 тыс. тенге на продукты питания. При этом Сауле Нургожина подчеркнула, что в прошлом году данная сумма составляла 9375 тенге, из которых 5938 тенге предназначались для приобретения продуктов.