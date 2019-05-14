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Повысить ежемесячные выплаты для больных туберкулезом предложили в столице

14 Мая 2019 15:50 119
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Повысить ежемесячные выплаты для больных туберкулезом предложили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В маслихате столицы предложили повысить ежемесячные выплаты для больных туберкулезом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЕлордаИнфо.

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Об эффективности монетизации данного вида социальной помощи говорили на заседании постоянной комиссии маслихата, пишет «Вечерняя Астана».

Напомним, ранее этот вопрос согласовали с членами Общественного совета, которые поддержали идею заменить продуктовые наборы для туберкулезных больных на денежный эквивалент.

Руководитель управления занятости и социальной защиты Сауле Нургожина пояснила, что предложение по замене продуктовых наборов на денежные выплаты рекомендовано по инициативе противотуберкулезного диспансера и постоянной комиссией маслихата.

«Ранее данный вид помощи осуществлялся в виде продуктовых наборов и проездных билетов, - уточнила она. - Кроме того, мы предполагаем размер ежемесячной выплаты вынести на уровень 10 МРП, что превысит ранее выделяемые средства и позволит решать вопросы по обеспечению льготой граждан адресно».

Глава ведомства заметила, что вопрос контроля и приобретения продуктов питания берет на себя противотуберкулезный диспансер. Деньги будут перечисляться на лицевой счет больного. В сумму войдет проездной билет, а также ориентировочно останется 16 тыс. тенге на продукты питания. При этом Сауле Нургожина подчеркнула, что в прошлом году данная сумма составляла 9375 тенге, из которых 5938 тенге предназначались для приобретения продуктов.

 

 

 

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Ключевые слова: Нур-Султан, Социальная поддержка,
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